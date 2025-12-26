Павло Василенко

Президент УАФ Андрій Шевченко в інтерв’ю DN.se розповів, у яких нині відносинах перебуває з олігархом та ексвласником Челсі Романом Абрамовичем, який продав клуб під тиском санкцій.

Британські активи Абрамовича було заморожено з початком війни. Прем'єр-міністр Кір Стармер погрожував російському олігарху судовим позовом, якщо гроші від продажу Челсі не підуть на допомогу українським жертвам війни.

«У мене більше немає жодних стосунків з Абрамовичем. Я бачив в газеті, але не стежив за цим уважніше. Це справа між ним та урядом, але зрозуміло, що він повинен заплатити ці гроші», – сказав Шевченко.

Нагадаємо, що Шевченко грав за Челсі Абрамовича з 2006 по 2008 рр. (77 матчів, 22 голи, 13 асистів).