Шевченко: «Матч у Шотландії – це надія країни. Поїздка на чемпіонат світу зараз дуже важлива для України»
Шевченко підтримав збірну України напередодні матчу кваліфікації ЧС-2022 з Шотландією
Легенда українського футболу бажає, аби переміг сильніший
14:32
Фото: Twitter
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко
в своєму Instagram висловив підтримку національній команді напередодні матчу кваліфікації чемпіонату світу-2022 з Шотландією:
Сьогодні, 1 червня, дуже важливий матч Україна – Шотландія. Я хочу підтримати нашу Національну Команду і побажати успіху нашим хлопцям в матчі. Нехай виграє сильніший. Слава Україні!
Заявка «синьо-жовтих» на гру.
Коментарі 0