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Шевченко підтримав збірну України напередодні матчу кваліфікації ЧС-2022 з Шотландією

Легенда українського футболу бажає, аби переміг сильніший
Футбол Збірна України
14:32
Шевченко підтримав збірну України напередодні матчу кваліфікації ЧС-2022 з Шотландією
Фото: Twitter

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко в своєму Instagram висловив підтримку національній команді напередодні матчу кваліфікації чемпіонату світу-2022 з Шотландією:

Сьогодні, 1 червня, дуже важливий матч Україна – Шотландія. Я хочу підтримати нашу Національну Команду і побажати успіху нашим хлопцям в матчі. Нехай виграє сильніший. Слава Україні!

Заявка «синьо-жовтих» на гру.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Андрій Шевченко збірна України (футбол)

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