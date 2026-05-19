Президент УАФ Андрій Шевченко поділився подробицями призначення Андреа Мальдери на посаду головного тренера збірної України.

У нас були 4 кандидати. Ми розглядали за різними категоріями. По-перше, Андре має досвід роботи з національною командою та клубами. Він працював асистентом у трьох топчемпіонатах. Він давно знає гравців, ніколи не розривав контакт з Україною. Знає кожного гравця, передивлявся їх, коли вони були ще юнаками і грав у молодіжних збірних.

Мені подобається в Андре, що в нього були амбіції, які він хоче реалізувати. Дуже важливо мати тренера з амбіціями, - сказав Шевченко.