Шевченко розповів, чим керувалась УАФ при виборі Мальдери
Збірна України отримала нового тренера
близько 2 годин тому
Президент УАФ Андрій Шевченко поділився подробицями призначення Андреа Мальдери на посаду головного тренера збірної України.
У нас були 4 кандидати. Ми розглядали за різними категоріями. По-перше, Андре має досвід роботи з національною командою та клубами. Він працював асистентом у трьох топчемпіонатах. Він давно знає гравців, ніколи не розривав контакт з Україною. Знає кожного гравця, передивлявся їх, коли вони були ще юнаками і грав у молодіжних збірних.
Мені подобається в Андре, що в нього були амбіції, які він хоче реалізувати. Дуже важливо мати тренера з амбіціями, - сказав Шевченко.
