До майбутнього тренерського штабу Андреа Малдери у збірній України можуть увійти Рустам Худжамов і Гліб Платов. Про це повідомляє «Динамоманія».

Обидва спеціалісти раніше вже працювали у національній команді за часів Сергія Реброва. Худжамов відповідав за підготовку воротарів збірної України, тоді як Платов обіймав посаду аналітика. Також розглядається хавбек Колоса Тарас Степаненко.

Раніше стало відомо, що Сергій Ребров залишив посаду головного тренера «синьо-жовтих» після невдачі у плейоф кваліфікації чемпіонату світу-2026. УАФ офіційно попрощалася з фахівцем 22 квітня.

Очікується, що новим наставником збірної України стане італійський фахівець Андреа Мальдера. Він добре знайомий з українським футболом, адже з 2016 по 2021 рік працював асистентом Андрія Шевченка у тренерському штабі національної команди.