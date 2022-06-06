Шевченко: «Я знаю, що наша збірна буде битися за перемогу. Ми з вами»
Шевченко відреагував на невихід збірної України на чемпіонат світу-2022
Легенда українського футболу підтримав команду
07:51
Фото: УАФ
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко
в своєму Instagram відреагував на програш команди Уельсу (0:1) в матчу за вихід на чемпіонат світу-2022:
З високо піднятою головою та неймовірною гордістю!!! Я безмежно пишаюся збірною України з футболу і нашими, найвідданішими у світі вболівальниками! Ви довели, що ми завжди будемо боротися до кінця не жаліючи себе! Не все в житті визначається результатом! Рухаємося разом до наступних перемог! Слава Україні!
Українці не змогли стримати сліз, коли підійшли до фанатів після матчу.
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