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Шевченко відреагував на невихід збірної України на чемпіонат світу-2022

Легенда українського футболу підтримав команду
Футбол Збірна України
07:51
Шевченко відреагував на невихід збірної України на чемпіонат світу-2022
Фото: УАФ

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко в своєму Instagram відреагував на програш команди Уельсу (0:1) в матчу за вихід на чемпіонат світу-2022:

З високо піднятою головою та неймовірною гордістю!!! Я безмежно пишаюся збірною України з футболу і нашими, найвідданішими у світі вболівальниками! Ви довели, що ми завжди будемо боротися до кінця не жаліючи себе! Не все в житті визначається результатом! Рухаємося разом до наступних перемог! Слава Україні!

Українці не змогли стримати сліз, коли підійшли до фанатів після матчу.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Андрій Шевченко збірна України (футбол)

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