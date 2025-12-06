Шевченко відреагував на жеребкування ЧС-2026
Функціонер зробив важливу заяву
близько 3 годин тому
У п'ятницю, 5 грудня, у Вашингтоні пройшла церемонія жеребкування групового етапу ЧС-2026.
Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко висловився стосовно жеребкування групового етапу чемпіонату світу-2026 в контексті збірної України.
«Головне очікування – потрапити через плей-оф на чемпіонат світу. Тому треба готуватися до цих ігор. А група – зрозуміло, що всі команди дуже сильні, але, по-перше, головне завдання – це потрапити на чемпіонат світу.
Учасники неважливі? У нас є перше завдання – потрапити туди. Потім вже будемо готуватися. Ми розуміємо, які команди. Як я вже сказав, команди непогані, дуже гарні, усі зараз уміють грати у футбол. Але головне завдання – це потрапити на чемпіонат світу», – сказав Шевченко для «Суспільного».
Чемпіонат світу відбудеться наступного літа (у червні-липні) та пройде у трьох країнах: США, Канаді та Мексиці. 42 з 48 учасників Мундіалю вже відомі, а інші шість визначаться за підсумками плейоф раунду кваліфікації, який відбудеться у березні 2026 року.
Команда Сергія Реброва для виходу на турнір у березні має спершу обіграти Швецію, а потім подолати переможця протистояння Польща – Албанія.