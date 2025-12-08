Спортивний директор Полісся В'ячеслав Шевчук відреагував на дії арбітра Дениса Резнікова у матчі 15-го туру української Прем'єр-ліги проти Руху (0:1). Слова менеджера передає пресслужба клубу.

Причина всьому одна – Денис Резніков. 13 жовтих карток і два вилучення. Як це ще пояснити? Очевидно, що команди до матчу не мали жодної неприязні одна до одної, але арбітр своїми несправедливими і некомпетентними рішеннями запалив усіх люттю. Його непослідовність та неадекватні санкції спровокували сутички і надмірні емоції. Арбітр Резніков уже на 11-й хвилині взявся за «роботу»: видалив нашого гравця. Потім за аналогічне порушення навіть жовтої не дав супернику.

Звісно, гравці це бачать і відчувають, що це як мінімум несправедливо. Або що тут щось нечисто. Потім Гуцуляка ногою б’ють у шию — і знову арбітр пробачає суперника. Резніков провокував усіх навколо. Тепер потрібно розібратися, чому він так робив, щоб більше таких арбітрів і таких рішень не було в нашому футболі.

Щодо вилучення тренера, хочу підтримати Руслана Ротаня у цій ситуації. Адже ще нещодавно я сам був тренером і розумію, що навіть такій спокійній та вихованій людині, як він, неможливо спокійно дивитися, як знущаються з твоєї команди. Уявіть: ти довго готуєшся до гри, тренуєш команду, розробляєш тактику, працюєш із гравцями, а потім виходиш на поле — і одна людина ламає все це своєю неадекватною поведінкою. Це показник того, що в Україні є серйозні проблеми з рівнем арбітрів і життєво необхідні реформи. З таким рівнем арбітражу наш футбол приречений. УАФ потрібно серйозно задуматися, якщо вони справді переймаються розвитком футболу в Україні.