Головний тренер Руха Іван Федик поділився враженнями від мінімальної перемоги над Поліссям у рамках 15 туру УПЛ. Фахівець відзначив якість гри своєї команди та прокоментував видалення футболіста суперника.

Крім того, Федик пояснив, як його підопічні зуміли реалізувати чисельну перевагу і довести матч до успішного результату.

«Здобули важливі три очки. Хотілося б, щоб більше контролювали м’яч, але суперник після вилучення сів низько, почав грати спочатку довгими передачами, а потім більше флангами. Нам було легше, адже ми були в більшості, але при цьому не було вільних зон, щоб проводити більше атак. Полісся зробило хороші заміни, виходили на поле свіжі футболісти.

Не можна сказати, що ми повністю контролювали гру після вилучення. Та ми показали характер та бажання вигравати незалежно від того, хто наш суперник. Добре, що команда забила гол і змогла перемогти. В УПЛ можна грати з кожним опонентом.

Вилучення завжди впливає на гру. Ми зробили все можливе, щоб один гравець Полісся не перекривав наших двох, коли Рух атакував, а суперник оборонявся. У нас не все виходило, але здебільшого команда діяла успішно», – сказав Федик для пресслужби Руха.