Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран напередодні матчу-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи з грецьким Панатінаїкосом поспілкувався з журналістами.

«У нас сталася важка ситуація в родині Судакова, і перш за все я хочу висловити свої співчуття йому та його близьким. Ми глибоко сумуємо у зв’язку зі смертю його батька.

Я всім серцем поділяю цей біль. Ми разом із Судаковим. Це дуже емоційний день для нас. Ми дізналися про це під час поїздки, і від імені всієї родини Шахтаря та від себе особисто хочу сказати: ми з вами, ми щиро співчуваємо та розділяємо це горе.

У завтрашньому матчі нам не допоможуть Криськів, Траоре, Егіналдо, Кевін, Педріньйо та Судаков. Якщо ви спитаєте, чи легко це – ні, це зовсім не просто. Але важкі часи народжують нових героїв. І я вірю, що завтра цим героєм стане команда. Саме вона. Важкі моменти також роблять нас сім’єю. Завтра ми гратимемо не лише за себе, але й за тих, хто не зможе вийти на поле. Ми – одна команда, одна сім’я», – цитує Турана видання Террікон.