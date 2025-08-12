Коментатор MEGOGO Вадим Скічко в інтерв'ю XSPORT висловився про ключові матчі трьох українських команд в єврокубках.

Сьогодні ввечері Динамо на Кіпрі спробує переламати хід протистояння з Пафосом (0:1), а в четвер Шахтар та Полісся зустрічатимуться з Панатінаїкосом (0:0) та Пакшом (3:0).

– Вадиме, Динамо після першої гри з Пафосом залишається претендентом на вихід до останнього раунду кваліфікації ЛЧ?

– Висновки робити ще зарано, але певні тривожні нотки з'являються. Річ у тім, що кияни ще не зустрічалися із рівними або сильнішими за себе суперниками. Навіть Пафос біло-сині мають проходити, хоч після результату першого матчу вони добряче ускладнили собі завдання. Згадаймо Аріс позаминулого сезону - там була схожа ситуація. Через перешкоди та труднощі динамівці здатні зробити крок далі у кваліфікації ЛЧ.

– Турнірна сітка шляху чемпіонів дає підстави розраховувати на вихід в груповий турнір?

Небезпідставно вважається, що шлях чемпіонів простішим. Але чи сильніше на папері нинішнє Динамо за Лех або Црвену Звезду. Маю сумніви. А до цього порівняння ще слід дістатися крізь перешкоду у вигляді Пафоса. Після першого матчу можемо зробити висновок, що кіпрський футбол на підйомі організація гри у кіпріотів на рівні. Бачив цю команду минулого сезону у Лізі конференцій де вони справили позитивне враження. Міцна тренерська команда з великою кількістю іноземних виконавців які, тим не менш, діють в унісон. Грати на Кіпрі у серпні - це теж випробування, але хто сказав, що на шляху до Ліги чемпіонів буде легко? Вважаю, що киянам вистачить якості та досвіду першого матчу аби все ж потрапити до плей-оф кваліфікації ЛЧ. Вихід до групи - це вже зовсім інше питання. Дві попередні спроби опинитися у групі через плей-оф закінчилися невдачами.

– Пафос за своїм ростером виглядає більш конкурентним за мальтійців. Класу динамівців буде достатньо пройти такого опонента?

Це як раз питання про інтернаціональний погляд на комплектування. Такий підхід притаманний клубам з Кіпру і їхній чемпіон - не виняток. У Пафоса немає суперзірок, проте якісних гравців, які були на слуху, достатньо. Крім Оршича та Лукассена я би ще виділив Муамера Танковича. Він володіє добре поставленим ударом і вміє забивати ударами із далекої відстані.

– Що необхідно зробити Динамо, аби уникнути минулорічної ганьби в Європі?

– Якщо ми виходимо з того, що біло-сині неодмінно гратимуть у групі єврокубка, то насамперед слід оцінити рівень турніру. Навіть якщо це буде Ліга Європи, то основними чинниками поліпшення результатів мають бути кардинальні зміни у підході до міжнародних змагань. Давно ми не бачили Динамо у плей-оф єврокубка. Погодьтеся, торік виникало відчуття, що груповий етап ЛЄ для Динамо був як п'яте колесо. Основну увагу кияни приділяли внутрішнім змаганням. Проблеми з атакою та обороною у Лізі Європи були похідними від ставлення до турніру.

– Динамо часто прилітає за відсутність трансферів. З іншого боку, команда за рік могла вирости і стати більш досвідченою. Яка точка зору вам ближча?

– Те, що Динамо не працює на ринку як Шахтар - це факт. Традиційно кияни спираються на академію, українських футболістів з інших клубів і точкове підсилення закордонними футболістами. Обидві філософії мають право на життя, а оцінити їх можна крізь призму результатів. Знову повернімося до прикладу минулого сезону - біло-сині стали чемпіонами України, а скільки у них було іноземців у складі? Одиниці. Штука не у кількості, а у якості запрошених гравців. Скажімо, чи міг би Владислав Ванат два сезони поспіль бути найкращим бомбардиром УПЛ, якби у Динамо придбали якогось іноземного голеадора на кшталт Мбокані чи Бангура? Хіба це не той досвід про який Ви говорите? Бражко, Михайленко, Михавко та інші - немає сенсу порівнювати їхній досвід і статус у команді, якби не підхід Шовковського та керівництва клубу.

– Мається на увазі гравців умовно східноєвропейців, які б з ходу могли підсилити команду і не побоялись приїхати, а таких гравців можна знаходити.

– Повторюся, якщо механізм робочий - на варто вигадувати велосипед. Якщо працює - хай працює.

– Говорячи про Шахтар, успішний старт Турана дає підстави говорити, що донецька команда може бути успішною в Європі та внутрішніх змаганнях?

Приємно здивований виступами донеччан. Цікаво, скільки триватиме «медовий місяць» турецького наставника на чолі «гірників». Прохід Бешикташа і гідна гра у Атенах дає надію на успішний євросезон для Турана та компанії. В такому разі варто розумно розподілити навантаження. Календар у помаранчево-чорних від самого початку сезону виснажливий. Тут важливо не задихнутися десь у жовтні.

Зараз багато хто з експертів і вболівальників каже, що Шахтар уже сильно трансформувався з приходом на тренерський місток Арди Турана. Ви теж вже бачите його почерк у грі «гірників»?

Одразу помітно, що Шахтар став сміливішим, розкутішим. Знаєте, коли донеччани востаннє забивали чотири м'ячі у матчі єврокубка? Базелю п'ять років тому ще під керівництвом Луїша Каштру. Я вже не кажу про шість Ільвесу. Шахтар Турана спраглий до досягнень і успіхів.

– Зміна тренера позитивно вплинула на команду. Вистачить запалу бразильцям і українцям в квітково-букетний період на дистанції?

– Перевірити це зможемо тільки емпіричним шляхом. Мабуть з часів Йовічевича гірники не були такими привабливими у ігровому плані. Але, повторюся, вкрай важливою буде осінь, коли на перший план вийде витривалість, розумний розподіл зусиль, глибина складу. Пушич, Йовічевич, Каштру, Фонсека - усі брали чемпіонство у перший сезон. Цікаво чи зможе опинитися у цій поважній компанії Арда Туран.

– Панатінаїкос дав зрозуміти, що просто так не збирається дарувати путівку в плей-офф кваліфікації. Як вам ПАО на старті сезону?

– У минулій кампанії греки часто мали негаразди із досягненням результату на виїзді. Це стосується не лише єврокубків, але й чемпіонату та Кубка Греції. Панатінаїкос залишився вірним Рую Вікторії, який не дав результат у перший неповний сезон, і провів активну трансферну кампанію. Відчувається, що наразі команда у стані формування.

– Полісся завдяки проходу Санта-Коломи змогло реабілітуватись останніми результатами в Європі. Руслан Ротань зможе поставити свою гру з наявним підбором футболістів?

– Після 3:0 з Пакшом команда Ротаня просто не має права зганьбитися. Та й рівень Пакша зовсім не здивував. Посередня команда, яку український клуб зобов'язаний проходити, набувати досвіду міжнародних ігор і ще й заробляти додаткові бали у таблицю коефіцієнтів.

Якби не пройшли андоррців, то цей провал посів би гідне місце поряд із Туном, Белінцоною, Шерифом та іншими темними сторінками історії українського футболу у єврокубках. Взагалі склалося враження, що Полісся банально не поставилося всерйоз до опонента з крихітної держави. Щойно вони зібралися та змінилися - результати не забарилися. Ротань як у тому мемі з джойстиком - змінив позу сидіння, а ми побачили два відмінні матчі у виконанні вовків.

– Які виклики стоятимуть перед житомирянами на цьому етапі?

– Локально - вийти до групи Ліги конференцій. Глобально - гідно виступити там і спробувати поборотися за трійку в УПЛ, а також за Кубок України. Спинятися у півфіналі, як було минулого сезону, особливо прикро.

– Поліссю варто дорікати, що під Ротаня не привозять новачків караванами?

– Насправді може це й на краще. Хіба у Полісся слабкий склад? Натомість хотів би відзначити підсилення нападу команди - конкуренція Філіппова та Гайдучика обіцяє бути захопливою і позитивною з точки зору варіативності та якості виконавців на важливій позиції. Полісся небагато забивало у минулій кампанії? Впевнений, це має змінитися.

– Перспектива зіграти з Фіорентиною, матиме додатковий стимул в протистоянні з угорцями?

– Гіпотетичні матчі з Фіорентиною мають стати незабутньою пригодою для Полісся. Десь у стилі Металург - Лідс, Кривбас - Парма чи Таврія - ПСЖ. Це історії які вболівальники передаватимуть з вуст у вуста. Незалежно від подальшого результату, сам факт зустрічі з настільки іменитою командою буде знаменною подією. А може Ліга конференцій нарешті буде без Фіорентини у фіналі?

Динамо і потенційні суперники в Лізі чемпіонів. Що подивитися 12 серпня?