Шість голів, два пенальті та автогол. Динамо й Оболонь влаштували перестрілку в київському дербі
Біло-сині здобули перемогу
Динамо перемогло Оболонь у столичному дербі в межах 13-го туру УПЛ. Поєдинок у Києві завершився з рахунком 4:2 на користь команди Мацея Кендзьорека. Матч відбувся в день народження президента біло-синіх Ігоря Суркіса.
Господарі відкрили рахунок уже на третій хвилині: Томаш Кендзьора ефектно замкнув подачу з кутового. Незабаром гру перервала повітряна тривога, однак пауза виявилася нетривалою. Після поновлення зустрічі Мунгенге першим зіграв на добиванні після удару Шоли, з яким упорався Федорівський. Француз забив дебютний м'яч за Динамо.
На 21-й хвилині Шола довів перевагу киян до трьох голів. Оболонь відповіла стандартом, після якого Сич зрізав м'яч у власні ворота. До перерви гості зуміли відсунути гру від своїх володінь, використовуючи вільні зони.
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У другому таймі Динамо продовжило тиснути, а Шапаренко реалізував пенальті на 56-й хвилині. Наприкінці зустрічі Бущан порушив правила у власному штрафному, і Полегенько з одинадцятиметрової позначки встановив остаточний рахунок – 4:2.
Динамо набрало 26 очок у 12 матчах і посідає третє місце, маючи гру в запасі. Оболонь із вісьмома балами залишається на 14-й позиції, також із перенесеним поєдинком. 28 листопада кияни приймуть Чорноморець, а Оболонь зіграє вдома із Зорею. Обидва матчі розпочнуться о 13:00.
УПЛ, 13-й тур
Оболонь – Динамо – 2:4
Голи: Кендзьора, 3, Мунгенге, 16, Шола, 21, Шапаренко, 56 (пен) – Сич, 23 (автогол), Полегенько, 90 (пен).
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