Павло Василенко

Динамо перемогло Оболонь у столичному дербі в межах 13-го туру УПЛ. Поєдинок у Києві завершився з рахунком 4:2 на користь команди Мацея Кендзьорека. Матч відбувся в день народження президента біло-синіх Ігоря Суркіса.

Господарі відкрили рахунок уже на третій хвилині: Томаш Кендзьора ефектно замкнув подачу з кутового. Незабаром гру перервала повітряна тривога, однак пауза виявилася нетривалою. Після поновлення зустрічі Мунгенге першим зіграв на добиванні після удару Шоли, з яким упорався Федорівський. Француз забив дебютний м'яч за Динамо.

На 21-й хвилині Шола довів перевагу киян до трьох голів. Оболонь відповіла стандартом, після якого Сич зрізав м'яч у власні ворота. До перерви гості зуміли відсунути гру від своїх володінь, використовуючи вільні зони.