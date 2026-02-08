Шість матчів без перемог: Андерлехт із Сіканом програв Генку
Українця замінили у другому таймі
34 хвилини тому
У матчі 24-го туру чемпіонату Бельгії Генк вдома переміг Андерлехт з рахунком 2:0.
Український форвард гостей Данило Сікан вийшов у стартовому складі гостей, але результативними діями не відзначився. Нападника замінили на 64-й хвилині.
Відзначимо, що команда українця не може виграти в останніх шести поєдинках чемпіонату Бельгії.
Наразі Андерлехт посідає четверте місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 36 очок.
Чемпіонат Бельгії, 24-й тур
Генк – Андерлехт – 2:0
Голи: Сор, 69, Мірісола, 84.
