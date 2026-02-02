Бельгійський Андерлехт офіційно повідомив про припинення співпраці з головним тренером Бесніком Хасі. На час пошуку нового постійного наставника керівництво командою тимчасово довірено помічникові Едварду Стіллу.

Хасі повернувся до Андерлехта у березні 2025 року. Раніше він уже працював з клубом як головний тренер у період з 2014 по 2016 рік, а також входив до тренерського штабу як помічник з 2009 по 2014 рік.

Під час другого приходу фахівець провів з командою 43 матчі: Андерлехт здобув 18 перемог, дев'ять разів зіграв внічию і зазнав 16 поразок.

Наразі брюссельський клуб посідає четверте місце у чемпіонаті Бельгії. У Кубку країни команда дійшла до стадії півфіналу, де чекає зустріч з Антверпеном.

Зазначимо, що за Андерлехт виступає український нападник Данило Сікан. За Хасі форвард зіграв у двох матчах, обидва рази виходячи у стартовому складі. У цих поєдинках команда одного разу зіграла внічию та зазнала однієї поразки.