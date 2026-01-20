Павло Василенко

Керівництво французького ФК Мец ухвалило жорстке, але очікуване рішення – у вівторок клуб офіційно звільнив головного тренера Стефана Ле Міньяна. Його місце зайняв Бенуа Тавено, добре знайомий із внутрішньою кухнею команди, адже він працював асистентом у тренерському штабі Меца з 2019 по 2022 рік.

51-річний Ле Міньян очолив клуб улітку 2024 року в непростий період, одразу після вильоту з Ліги 1. Йому вдалося виконати головне завдання – вже за сезон повернути команду до елітного дивізіону французького футболу. Однак успіх у Лізі 2 не трансформувався у стабільні результати на вищому рівні.

Після 18 турів нинішнього сезону Мец перебуває у зоні вильоту, посідаючи 18-те місце в турнірній таблиці. Команда здобула лише три перемоги, тричі зіграла внічию та зазнала 12 поразок, демонструючи слабку гру як в атаці, так і в обороні. Особливе занепокоєння викликала серія без перемог – шість матчів поспіль без жодного успіху.

Саме цей затяжний спад і став вирішальним фактором для керівництва клубу. В Меці сподіваються, що зміна тренера дозволить команді переламати хід сезону та зберегти прописку в Лізі 1.