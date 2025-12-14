У Франції оцінили гру Забарного в поєдинку проти Меца
Українець відіграв увесь матч у складі ПСЖ
близько 2 годин тому
У рамках 16-го туру чемпіонату Франції відбувся матч між Мецом та ПСЖ, у якому паризький клуб під керівництвом Луїса Енріке здобув непросту перемогу з рахунком 3:2.
У стартовому складі ПСЖ зіграв захисник збірної України Ілля Забарний, який провів на полі усі 90 хвилин. Французькі ЗМІ оцінили гру 23-річного футболіста, відзначивши його недоліки у цьому матчі.
«Українець провів доволі посередній матч. Хоча Забарний і не припустився фатальних помилок, він не вселяв особливої довіри проти Меца. Незважаючи на надійні передачі, колишній гравець Борнмута грав невпевнено в єдиноборствах, що є поганою якістю для захисника.
В результаті Ілля часто поступався супернику в силовій боротьбі. У деяких епізодах був занадто повільним і довго ухвалював рішення, показавши деякі слабкості, які починають проявлятися все більше і більше в останніх матчах», – підсумувало видання Footmercato.
