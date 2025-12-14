У рамках 16-го туру чемпіонату Франції відбувся матч між Мецом та ПСЖ, у якому паризький клуб під керівництвом Луїса Енріке здобув непросту перемогу з рахунком 3:2.

У стартовому складі ПСЖ зіграв захисник збірної України Ілля Забарний, який провів на полі усі 90 хвилин. Французькі ЗМІ оцінили гру 23-річного футболіста, відзначивши його недоліки у цьому матчі.