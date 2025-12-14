Відома оцінка Забарного у матчі ПСЖ проти Меца
Парижани здобули непросту перемогу
близько 3 годин тому
Відбувся поєдинок 16-го туру чемпіонату Франції, в якому зустрічалися Мец та ПСЖ. Матч пройшов на арені Стад Сен-Сімфорьєн, а перемогу з рахунком 3:2 здобули футболісти паризького клубу.
Український захисник Ілля Забарний розпочав зустріч у стартовому складі та за підсумками гри отримав оцінку 6,7 від авторитетного статистичного сервісу SofaScore.
Одним із найкращих гравців матчу став Георгій Цитаїшвілі, якому поставили 8,0 бала, а найяскравішим виконавцем визнали вінгера ПСЖ Ібраїма Мбає з оцінкою 8,1.
Після 16 зіграних турів ПСЖ набрав 36 очок і одноосібно очолює турнірну таблицю Ліги 1. Перевага над Лансом становить два бали, при цьому найближчий переслідувач команди Луїса Енріке має матч у запасі. У наступному турі парижани приймуть у своєму полі ФК Париж.
Поділитись
Матеріали по темі
Журналіст — про гру Забарного разом із Сафоновим у ПСЖ: «Звідки таке обурення?»
близько 21 години тому