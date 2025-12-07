Павло Василенко

У Барселоні – новий удар: під сумнівом опинилося майбутнє Дані Ольмо, який знову зіштовхнувся з проблемами зі здоров’ям. Півзахисник уже кілька днів бореться з травмою плеча, і ситуація виглядає значно серйозніше, ніж очікували на початку.

У суботньому матчі Ла Ліги проти Бетіса, який каталонці виграли з рахунком 5:3, Ольмо навіть не потрапив у заявку. За інформацією журналіста Альфредо Мартінеса з Onda Cero, іспанець точно не зіграє більше цього року – найоптимістичніший прогноз повернення припадає на січень.

Лікарі сподіваються, що консервативне лікування допоможе йому відновитися приблизно за місяць. Проте якщо плечова травма не доєднається до плану реабілітації, операція стане неминучою. А це вже зовсім інший сценарій – і приголомшливий для Барселони.

Якщо оперативне втручання все ж знадобиться, Дані Ольмо може вибути на строк до шести місяців. Фактично це поставить хрест на його сезоні в Ла Лізі та серйозно ускладнить перспективи потрапити на чемпіонат світу-2026.

У нинішній кампанії Ольмо провів 17 матчів, забив 4 голи й віддав 2 асисти.