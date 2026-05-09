Сергій Разумовський

У 27-му турі української Прем'єр-ліги Рух на своєму полі зіграв унічию з Вересом. Зустріч у Львові завершилася без голів — 0:0.

Цей результат продовжив безвиграшну серію Руху в чемпіонаті України до 11 матчів. До повторення клубного антирекорду львівській команді залишилася лише одна гра без перемоги.

Водночас для Руху поєдинок із Вересом мав і позитивний статистичний момент. Це був 160-й матч львів’ян в УПЛ, і саме в ньому команда Івана Федика зуміла перервати свою клубну рекордну серію з пропущеними м’ячами, яка тривала 11 матчів поспіль.

Окремо варто відзначити юного голкіпера Руху Єгора Клименка. Воротар провів свій перший «сухий» матч на рівні елітного дивізіону чемпіонату України.

Попри це, нічия суттєво ускладнила становище Руху в боротьбі за збереження місця в УПЛ без участі у перехідних матчах. Львів’яни набрали 21 очко і ризикують відстати від Епіцентра, який має 26 балів, на вісім пунктів за три тури до завершення сезону.

Верес, своєю чергою, перервав безнічийну гостьову серію з трьох матчів. Рівненська команда набрала 31 очко та фактично гарантувала собі місце в елітному дивізіоні на наступний сезон.

Теоретично Верес ще може наздогнати Кудрівка, яка має 22 очки, однак за особистими зустрічами перевага на боці рівненського клубу. Саме тому команда вже може вважати завдання зі збереження прописки в УПЛ виконаним.

УПЛ, 27-й тур

Рух Львів – Верес 0:0

Рух: Клименко, Роман, Слюсар (Бойко, 46), Товарницький (Кітела, 40), Копина, Притула, Підгурський, Таллес, Діалло (Денисов, 90), Ігор Невес, Алмазбеков (Руніч, 83).

Верес: Кожухар, Сміян, Вовченко, Ціпот, Стамуліс, Кльоц, Харатін, Фабрісіо (Воллі, 82), Шарай (Протасевич, 82), Годя (Байя, 67), Гонсалвеш (Чечер, 90+4).

Попередження: Бойко, 53, Роман, 85 – Ціпот, 82