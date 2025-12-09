Павло Василенко

Участь збірної Ірану в матчі проти Єгипту на груповому етапі чемпіонату світу 2026 року в США, Канаді та Мексиці опинилася під загрозою. Федерація футболу Ірану пригрозила бойкотом після того, як місто Сіетл ухвалило рішення провести зустріч під брендом «Pride Match», приуроченим до заходів Прайду, що відбуватимуться протягом найближчих днів.

Ініціатива належить міській раді Сіетла, яка прагне продемонструвати підтримку прав ЛГБТКІ+ та засудити гомофобію. Однак жереб звів між собою дві країни, де гомосексуальність жорстко переслідується законом.

В Ірані одностатеві стосунки є кримінальним злочином, що у певних випадках може каратися смертною карою. В Єгипті гомосексуальність формально не заборонена, але «закони моралі» дають владі широкі підстави для переслідувань ЛГБТКІ+ спільноти.

Іранська федерація рішуче виступила проти асоціації матчу з Прайдом. В офіційному листі до ФІФА вона заявила: збірна не вийде на поле, якщо матч збереже статус Pride – фактично пригрозивши знятися з поєдинку.

Ситуацію ускладнює те, що рішення ухвалила не ФІФА, а місцева влада Сіетла, яка не планує переглядати свою позицію. Криза загострюється, і міжнародна федерація має знайти вихід ще до старту чемпіонату світу.