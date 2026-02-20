Павло Василенко

Воротар мадридського Реал Мадрид Тібо Куртуа, конкурентом якого є український голкіпер Андрій Лунін, зробив несподіваний, але амбітний крок за межами футбольного поля. Бельгієць приєднався до бразильського інвестиційного фонду OutField, який є мажоритарним власником французького клубу Ле-Ман, що виступає у другому дивізіоні країни.

Куртуа став частиною зіркової компанії: разом із ним до фонду входять легенда тенісу Новак Джокович та відомий бразильський автогонщик Феліпе Масса. Такий склад інвесторів підкреслює серйозність намірів щодо розвитку клубу та його спортивних перспектив.

У відеозверненні до вболівальників «Ле-Мана» Куртуа зізнався, що щільний графік у Королівському клубі поки не дозволяє часто відвідувати Францію, однак він пообіцяв особисто приїхати до команди найближчим часом.

«Ми переконані, що зможемо допомогти Ле-Ману досягти нових висот уже в найближчі місяці», – наголосив бельгійський голкіпер.

Наразі Ле-Ман посідає п’яте місце в Лізі 2, відстаючи лише на три очки від лідера та на один бал – від зони підвищення в класі. До завершення сезону команді залишилося провести 11 матчів, і боротьба за вихід до еліти обіцяє бути напруженою.

У клубі підтвердили, що OutField остаточно завершив процес придбання контрольного пакета акцій. Колишній мажоритарний власник Тьєррі Гомес назвав цей момент визначальним для майбутнього Ле-Мана, залишившись на посаді президента та наголосивши на стратегічному розвитку клубу.