Сергій Разумовський

Після підсумків сьомого туру Ліги Європи Україна втратила одну сходинку в Таблиці коефіцієнтів УЄФА, опустившись із 24-го на 25-те місце. Про це повідомляє UA-Футбол.

Зміна позиції пов’язана з тим, що в січні українські клуби не виступають у єврокубках, тож не мають можливості поповнювати рейтинг очками. Шахтар повернеться до міжнародних матчів лише в березні, коли проведе поєдинки 1/8 фіналу Ліги конференцій. Натомість Сербія продовжує набирати бали завдяки участі своїх представників.

Конкурент України отримав приріст завдяки Црвені Звезді, яка перемогла Мальме на виїзді й принесла країні як залікові, так і бонусні очки. У сумі Сербія додала до таблиці 0.5 ігрового бала та 0.312 бонусного, довівши загальний коефіцієнт до 24.687. Цей показник на 0.275 бала перевищує результат України.

До завершення січня сербська сторона матиме ще один матч — домашню гру проти Сельти. Крім того, Црвена Звезда вже гарантувала собі щонайменше два поєдинки у плей-оф. Це залишає Сербії додаткові шанси й надалі збільшувати відрив.