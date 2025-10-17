Павло Василенко

Рівненський Верес оголосив про підписання контракту з нападником Ростиславом Таранухою.

Український форвард приєднався в якості вільного агента і уклав з народним клубом контракт до завершення поточного сезону.

За два сезони в Оболоні 28-річний Ростислав провів 58 матчів, забив шість голів і віддав три асисти.

Тарануха у сезоні 2024/25 провів 25 матчів за Оболонь, забивши три голи та оформивши два асисти.

Наразі Верес займає 12-е місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі вісім очок.

У 9-му турі чемпіонату України рівненська команда вдома зіграє з Олександрією. Матч пройде у неділю, 19 жовтня, і розпочнеться о 15:30.