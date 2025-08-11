Павло Василенко

Маріо Балотеллі не грав в офіційних матчах з грудня минулого року. Наразі він без клубу, і, за словами журналіста Джанлуки Ді Марціо, одна з команд Серії D зацікавлена в підписанні нападника.

Досвідчений форвард покинув турецький клуб Адана Демірспор після сезону 2023/24. Він витратив майже чотири місяці на пошуки нового роботодавця.

Зрештою, Дженоа дала йому шанс. Однак Балотеллі повністю втратив його у своєму новому клубі. Трансфер італійця виявився повним провалом.

Нападник провів загалом шість матчів Серії А, але виходив на поле лише в кінцівках. Він не забив жодного голу.

Балотеллі зіграв свій останній матч наприкінці грудня. Відтоді він не зіграв жодного поєдинку, а його контракт з Дженоа закінчився наприкінці червня.

Балотеллі знову без клубу. Як виявилося, клуб Серії D Павія має намір його придбати.

Подробиці надає Ді Марціо. За словами журналіста, незабаром нападнику має надійти офіційна пропозиція від вищезгаданого клубу.