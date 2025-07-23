Головний тренер Динамо Олександр Шовковський підбив підсумки першого матчу 2 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс (0:3). Його слова наводить пресслужба клубу.

Насамперед вітаю уболівальників з важливою перемогою. Були непрості погодні умови, навіть зараз температура +29 градусів. Ми виграли з рахунком 3:0, але, вважаю, мали забивати набагато більше. Стільки нереалізованих моментів, безумовно, не додають оптимізму, хоча добре, що ми їх взагалі створюємо. Нам потрібно ще багато працювати над їх реалізацією та виконанням

У цілому, розуміли, за допомогою чого буде грати наш суперник. Коли побачили їхній склад, стало ясно, що вони діятимуть за однією схемою, а потім перебудуються, що вони й зробили ще у першому таймі. Ще раз вітаю усіх з перемогою, дякую гравцям. За таких умов було непросто, але ми зробили перший крок, а ще одна гра попереду, - сказав Шовковський.