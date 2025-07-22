«Про недооцінку Хамруна не може йти мова». Експерт висловився про старт Динамо в ЛЧ
Перший суперник - Хамрун Спартанс
близько 5 годин тому
Колишній головний тренер Колоса Ярослав Вишняк, який зараз очолює юнацьку команду Зорі, в інтерв'ю XSPORT оцінив готовність Динамо до старту в єврокубках.
Сила нинішнього Динамо є зіграності гравців. Вони нікого не втратили, футболісти молоді продовжують прогресувати і так само працює академія, де вихованці потрошку стукаються в першу команду.Тренери краще знають стан гравців, в якому вони підійшли до офіційних матчів. Можна тільки сподіватись, що до початку сезону провідні футболісти Динамо підійдуть якнайкраще.
Про недооцінку Хамруна не може йти мова, враховуючи стан, в якому перебуває наш український футбол. Ми повинні бути максимально сфокусованими на кожній грі, - пояснив Вишняк.
Матч Хамрун Спартанс – Динамо пройде на стадіоні «Гіберніанс Граунд» в місті Паола та розпочнеться о 20:00 за київським часом.
Динамо, Полісся та Олександрія стартують в єврокубках. Ексклюзивне інтерв'ю Ярослава Вишняка для XSPORT.