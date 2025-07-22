Футбольний фахівець Ярослав Вишняк в інтерв'ю XSPORT поділився думками про старт українських команд в єврокубках.

Наш співрозмовник проаналізував шанси Динамо, Полісся та Олександрії на успішний старт у кваліфікації ЛЧ та ЛК відповідно, а також перспективи Шахтаря пройти Бешикташ на шляху до основного раунду Ліги Європи.

– Ярославе Васильовичу, Динамо своєю пасивністю з трансферами не наражає себе повторити минулорічний провал в Європі?

– Сила нинішнього Динамо є зіграності гравців. Вони нікого не втратили, футболісти молоді продовжують прогресувати і так само працює академія, де вихованці потрошку стукаються в першу команду.

– Єврокубки допоможуть Бражку і Ванату прийти до тями після невиразного Євро-2025?

– Складно робити висновки, поки ми не побачимо перший матч з Хамруном. Тренери краще знають стан гравців, в якому вони підійшли до офіційних матчів. Можна тільки сподіватись, що до початку сезону провідні футболісти Динамо підійдуть якнайкраще.

– Як убезпечити себе від недооцінки більш скромних суперників?

– Про недооцінку не може йти мова, враховуючи стан, в якому перебуває наш український футбол. Ми повинні бути максимально сфокусованими на кожній грі. Хамрун і Санта-Колома вже по одному супернику пройшли Борац і Жальгіріс грали в основному раунді єврокубків. Не можна сказати, що це слабкі доволі команди.

– Рішення Динамо грати в Любліні кваліфікацію ЛЧ допоможе гарантувати євроосінь?

– З кожним воєнним сезоном менеджменти наших клубів відшліфовують логістику, враховуючи досвід попередніх років. Футболісти не повинні в цьому шукати собі виправдань, а звикнути до цього як до рутини, а не чогось форс-мажорного.

– Полісся та Олександрія заходять з новими тренерами. Кому з них важче буде дати результат в єврокубках?

– Ротаню в Полісся полегшує життя, що він прийшов зі своєю командою помічників, які вміють доносити свої ідеї. В Полісся є класний підбір гравців. Є футболісти, які знають вимоги Руслана Петровича. З перших матчів Полісся буде більш цілісною командою за рахунок гравців і тренерського штабу.

Олександрія залишається командою-загадкою. Прийшов молодий тренер. Багато залежатиме від того, як швидко гравці після Ротаня зможуть адаптуватись до нових вимог. Склад в Олександрії кардинально змінився. В цьому плані віцечемпіону буде складніше.

– Шанси обіграти Партизан в Олександрії є примарними?

– В футболі все може бути. Налаштуватись на суперника, який полюбляє їздити на болота, легалізуючи країну-агресора можна і треба. Це протистояння варто розглядати не лише зі спортивної точки зору, але й політичної. В цей час наші спортсмени відчувають, що вони представляють не лише себе, але й всю країну. Їхні успіхі ототожнюватимуть з державою і стати ковтком свіжого повітря. Можна навести приклад Усика, як він своїми успіхами дарує простим людям на мить відволіктись від щоденного терору росіян. Багато військових так само підтримують своїх улюбленців і додає. Звичайно хочеться, щоб Олександрія повторила перформанс Динамо, яке знищило Партизан в обох матчах.

– Поліссю варто дорікати, що під Ротаня не привозять новачків караванами?

– Ротань з помічниками мали час вивчити команду і знають по матчах з Олександрією можливості гравців. Ростер Полісся є досить великим і пройшло не так багато часу, щоб оцінити потенціал гравців в тренувальному процесі. Можливо ті гравці, яких хотіло отримати Полісся, не захотіли грати в України. Багато факторів впливає. Житомиряни в сьогоднішньому стані з перших матчів постануть боєздатною командою.

– Олександрія правильно вчинила, що не втримала всіх лідерів на єврокубки?

– Ми з вами не всередині команди, щоб давати оцінки рішенням керівництва. Якщо керівництво Олександрії на це пішло, вони керувались власними мотивами в інтересах клубу. В будь-якому разі за Олександрією цікаво буде спостерігати.

– Олександрія цього літа робить ставку на малорозкручених гравців. Зможуть замінити лідерів?

– Залежить від контексту, в якому перебуває гравець. Якщо це молоді бразильці, вони повинні адаптуватися до Європи, створювати йому умови, щоб гравець думав тільки про футбол, побутові моменти вирішувати. Як вони зреагують на перші прильоти. В футболі дрібниць не буває. Потрібно це все враховувати. Олександрія тільки створює собі репутацію клубу, який може стати трампліном на шляху до більш статусного чемпіонату.

– Особисто вам помітні зміни в Шахтарі з появою Арди Турана?

– На мій погляд, гравця почали допрацьовувати на оборони. Немає вальяжності, що хтось не добіг за суперником. В плані дисципліни стало краще. Помітно, що його авторитет не ставлять під сумнів.

Матчі з Бешикташем стануть для Шахтаря хорошою перевіркою на фоні зіркових гравців. Як сприймаються вимоги Турана під тиском. Грати на турецьких стадіонах, коли вони вболівають проти тебе, це так само може послужити випробуванням стійкості гравців.

– Вам не здається, що з приходом нового тренера в Шахтар Судаков вже не виглядає яскравою фігурою?

– Судакову потрібно довести Турану, що він може бути корисним футболістом. Що всі ці чутки є обгрунтованими і спробувати вийти за рамки власного розуміння гри. Для самого Георгія, для клубу та збірної України буде величезний плюс, якщо Судаков зможе знайти свою гру в оновленому Шахтарі.

– Шахтар майже нікого не придбав, якщо не рахувати повернення блудного Марлона. Його профайл потрібен команді, яку почав будувати Туран?

– Якщо Шахтар повертає Марлона, значить це було погоджено з головним тренером. Цікаво буде подивитись, як використовуватиме його Туран.

– Виліт наших команд на цій стадії вважатиметься провалом?

– Команди готувались за кордоном, пройшли збори в хороших умовах і поки не почались внутрішні змагає є всі можливості подолати перший єврокубковий бар'єр. Хочеться вірити, що в наступному раунді ми побачимо всі чотири українські команди.

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