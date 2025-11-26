Головний тренер Динамо Олександр Шовковський поспілкувався з представниками ЗМІ перед матчем 4-го туру основного етапу Ліги конференцій проти кіпрської Омонії.

«До вже присутніх у лазареті Ярмоленка, Шапаренка та Біловара додався Бражко після гри з Колосом. Було зроблено обстеження, яке показало, що у нього є перелом ребра. Тому найближчим часом ми на нього теж не зможемо розраховувати.

Хочу сказати, що ми також незадоволені тими результатами, які в нас є, і вважаємо, що все могло бути по-іншому за певних обставин. Ми чудово розуміємо, що це буде дуже важлива гра не лише для Омонії, а й для нас так само. Я впевнений, що ті 11 гравців, які вийдуть завтра на футбольне поле, вийдуть із бажанням проявити свої найкращі якості, з бажанням грати з серцем, з душею, та зробити все можливе, щоб здобути перемогу», – цитує Шовковськго клубна пресслужба.