Шовковський, незважаючи на розгром Епіцентра, знайшов, за що розкритикувати Динамо
Головний тренер «біло-синіх» назвав аспект, у якому його підомічним ще треба додавати
близько 2 годин тому
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський в ефірі УПЛ ТБ поділився думками щодо розгромної перемоги у матчі третього туру української Прем’єр-ліги проти Епіцентра (4:1).
Ми могли забити набагато більше сьогодні. І добре, що є моменти, добре, що ми їх створюємо, добре, що забиваємо, але відсоток реалізації все ж таки не дуже великий. У матчах найвищого рівня ми маємо використовувати будь-яку можливість, там таких моментів багато не буває. Ми працюємо над цим і будемо продовжувати працювати далі.
Настанова Михайленку грати на атаку? Ми готуємося до кожної гри. У нас є певні напрацювання – сьогодні одне з них спрацювало при стандартному положенні. Ми забили гол з Хамруном, який не зарахували, ми мали чудову нагоду з Пафосом – на жаль, не забили, хоча повинні були забивати в першому таймі, і була б зовсім інша гра.
Але те, що могло би бути, вже не цікавить нікого. Сьогодні вітаємо вболівальників з перемогою. Ми будемо готуватися до наступної зустрічі.
Матчі складаються з забитих та пропущених м’ячів. Не дуже часто буває саме так, що в пропущеному голі команда, яка пропустила, не винна.
Завжди бувають якісь помилки. Однією помилкою скористалися, іншу не використали. Сьогодні, на жаль, якраз ми припустилися помилки, після якої пропустили м’яч.
