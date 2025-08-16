Головний тренер Динамо Олександр Шовковський в ефірі УПЛ ТБ поділився думками щодо розгромної перемоги у матчі третього туру української Прем’єр-ліги проти Епіцентра (4:1).

Ми могли забити набагато більше сьогодні. І добре, що є моменти, добре, що ми їх створюємо, добре, що забиваємо, але відсоток реалізації все ж таки не дуже великий. У матчах найвищого рівня ми маємо використовувати будь-яку можливість, там таких моментів багато не буває. Ми працюємо над цим і будемо продовжувати працювати далі.

Настанова Михайленку грати на атаку? Ми готуємося до кожної гри. У нас є певні напрацювання – сьогодні одне з них спрацювало при стандартному положенні. Ми забили гол з Хамруном, який не зарахували, ми мали чудову нагоду з Пафосом – на жаль, не забили, хоча повинні були забивати в першому таймі, і була б зовсім інша гра.

Але те, що могло би бути, вже не цікавить нікого. Сьогодні вітаємо вболівальників з перемогою. Ми будемо готуватися до наступної зустрічі.

Матчі складаються з забитих та пропущених м’ячів. Не дуже часто буває саме так, що в пропущеному голі команда, яка пропустила, не винна.

Завжди бувають якісь помилки. Однією помилкою скористалися, іншу не використали. Сьогодні, на жаль, якраз ми припустилися помилки, після якої пропустили м’яч.