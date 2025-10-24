Шовковський після двох поразок в Лізі конференцій оцінив шанси на продовження боротьби
Попереду 4 поєдинки
близько 1 години тому
Фото - ФК Динамо Киев
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський після матчу 2 туру Ліги конференцій проти Самсунспора (0:3) висловився про турнірні перспективи чемпіона України. Його слова наводить пресслужба клубу.
Ми будемо готуватися до кожної гри та прагнутимемо покращити своє турнірне становище, здобувати перемоги та залікові пункти, - пояснив Шовковський.
Після цієї поразки Динамо посідає 34-е місце у турнірній таблиці Ліги конференцій із 36 команд, не набравши жодного очка. У наступному турі біло-сині зустрінуться зі Зрінскі в Любліні, матч відбудеться 6 листопада.
