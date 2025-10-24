Мілевський відреагував на розгромну поразку Динамо в єврокубках: «Результат – як і світло. Його просто немає»
Ексфутболіст біло-синіх розчарований
близько 1 години тому
Артем Мілевський/фото: Інстаграм
Колишній форвард київського Динамо Артем Мілевський емоційно відреагував у Instagram на поразку команди Олександра Шовковського у другому турі Ліги конференцій від турецького Самсунспора з рахунком 0:3.
Ексфутболіст опублікував темне фото з коротким, лаконічним підписом.
«Результат – як і світло. Його просто немає».
Після цієї поразки Динамо посідає 34-е місце у турнірній таблиці Ліги конференцій із 36 команд, не набравши жодного очка. У наступному турі біло-сині зустрінуться зі Зрінскі в Любліні, матч відбудеться 6 листопада.
