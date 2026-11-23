Павло Василенко

Гучні звинувачення Михайла Мудрика на адресу Української асоціації футболу не вплинули на ставлення до нього нового головного тренера національної команди Андреа Мальдери. Італійський фахівець не має наміру втручатися в обставини допінгової справи, яка перебуває в центрі уваги з жовтня 2024 року.

Як повідомляє Sport.ua, наставник збірної зберігає позитивну думку про футбольні здібності 25-річного вінгера та зацікавлений у його поверненні до національної команди. Мальдера вважає, що Мудрик здатний суттєво посилити атакувальний потенціал українців.