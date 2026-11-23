Мальдера не відмовився від Мудрика після скандалу з УАФ
Фахівець озвучив головну вимогу до вінгера
Гучні звинувачення Михайла Мудрика на адресу Української асоціації футболу не вплинули на ставлення до нього нового головного тренера національної команди Андреа Мальдери. Італійський фахівець не має наміру втручатися в обставини допінгової справи, яка перебуває в центрі уваги з жовтня 2024 року.
Як повідомляє Sport.ua, наставник збірної зберігає позитивну думку про футбольні здібності 25-річного вінгера та зацікавлений у його поверненні до національної команди. Мальдера вважає, що Мудрик здатний суттєво посилити атакувальний потенціал українців.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.
Втім, для отримання виклику футболісту доведеться виконати одну принципову умову. Йдеться про стабільну ігрову практику на клубному рівні. Саме регулярні виступи за команду мають стати ключем до повернення українця в збірну.
Наразі Мудрик перебуває в лазареті лондонського Тоттенгема, за який виступає на правах оренди з Челсі. Водночас Роберто Де Дзербі також продовжує довіряти українському вінгеру та розраховує на нього після відновлення.
Таким чином, попри резонанс навколо допінгової історії та конфлікт із УАФ, шлях Мудрика до збірної залишається відкритим. Головне завдання футболіста тепер – повернутися на поле та закріпитися в основному складі клубу.
- Промокод XSPORT на Передплату Кіно+ТБ на 3 місяці діє знижка 35% до 31.12.2026