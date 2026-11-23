Київський клуб здолав Торіно та наблизився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Відео
Матч-відповідь відбудеться у грудні
Київський футзальний клуб ХІТ здобув перемогу в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Українська команда на виїзді мінімально здолала італійський L84 Торіно – 1:0, завдяки чому отримала невелику перевагу перед матчем-відповіддю.
Господарі майданчика з перших хвилин спробували нав’язати киянам свою гру. Італійці діяли агресивно та використовували високий пресинг, намагаючись змусити ХІТ помилятися під час виходу з оборони. Однак українські футзалісти дисципліновано працювали без м’яча й здебільшого не дозволяли суперникам створювати справді небезпечні моменти біля власних воріт.
Поступово кияни адаптувалися до тиску L84 Торіно й самі почали відповідати гострими атаками. Один із таких епізодів завершився взяттям воріт. Після розіграшу ауту Педяш опинився у вигідній позиції та завдав удару зльоту. М’яч пролетів між ногами голкіпера господарів і опинився у сітці.
До завершення першої половини зустрічі ХІТ мав нагоди подвоїти перевагу. Двічі відзначитися міг Первєєв. Спочатку він не зумів переграти воротаря після виходу сам на сам, а згодом голкіпер італійської команди Барбієрі врятував своїх партнерів після небезпечного удару українського гравця.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.
Після перерви ініціатива перейшла до L84 Торіно. Господарі більше володіли м’ячем і частіше атакували, тоді як ХІТ зробив ставку на швидкі контрвипади. Кияни намагалися використовувати вільні зони, які виникали після підключень італійців до атак, але збільшити рахунок їм не вдалося.
Наприкінці поєдинку українській команді довелося витримати серйозний тиск. В одному з останніх епізодів Гонсалес мав чудову можливість зрівняти рахунок, але дивом не влучив у ворота. У підсумку ХІТ зумів зберегти мінімальну перевагу та завершив зустріч із переможним рахунком 1:0.
Доля путівки до чвертьфіналу визначиться у матчі-відповіді. Команди вдруге зустрінуться 4 грудня, початок гри запланований на 19:00. Поєдинок відбудеться у Кишиневі – столиці Молдови, де ХІТ формально вважатиметься господарем майданчика.
Переможець двоматчевого протистояння у чвертьфіналі зіграє з найкращою командою пари Атлетік-Футзал Дніпро – Семей із Казахстану.
Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу, перший матч
L84 Торіно – ХІТ Київ 0:1
Гол: Педяш, 14
- Промокод XSPORT на Передплату Кіно+ТБ на 3 місяці діє знижка 35% до 31.12.2026.