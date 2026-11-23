Сергій Разумовський

Київський футзальний клуб ХІТ здобув перемогу в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Українська команда на виїзді мінімально здолала італійський L84 Торіно – 1:0, завдяки чому отримала невелику перевагу перед матчем-відповіддю.

Господарі майданчика з перших хвилин спробували нав’язати киянам свою гру. Італійці діяли агресивно та використовували високий пресинг, намагаючись змусити ХІТ помилятися під час виходу з оборони. Однак українські футзалісти дисципліновано працювали без м’яча й здебільшого не дозволяли суперникам створювати справді небезпечні моменти біля власних воріт.

Поступово кияни адаптувалися до тиску L84 Торіно й самі почали відповідати гострими атаками. Один із таких епізодів завершився взяттям воріт. Після розіграшу ауту Педяш опинився у вигідній позиції та завдав удару зльоту. М’яч пролетів між ногами голкіпера господарів і опинився у сітці.

До завершення першої половини зустрічі ХІТ мав нагоди подвоїти перевагу. Двічі відзначитися міг Первєєв. Спочатку він не зумів переграти воротаря після виходу сам на сам, а згодом голкіпер італійської команди Барбієрі врятував своїх партнерів після небезпечного удару українського гравця.