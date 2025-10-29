Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував перемогу над донецьким Шахтарем (2:1) в 1/8 фіналу Кубку України.

«Безумовно, приємно виграти у кубковій зустрічі з нашим принциповим суперником. Але ми чудово розуміємо, що це проміжний результат, і нам потрібно бути спокійнішим і тоді, коли результат не такий, як ми хочемо, і тоді, коли перемагаємо. Хлопцям подякував за другий тайм, а в першому ми з надто великою повагою поставилися до Шахтаря.

Другий тайм – інша річ. Потрібно бути сміливішими, але успіх потрібно заслужити своєю роботою та розумними діями. Свою фортуну потрібно заслужити. Своїми діями у другому таймі, нашою роботою ми цього заслужили. Я цим задоволений», – сказав Шовковський у коментарі для УПЛ-ТБ.