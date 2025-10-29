Шовковський відреагував на перемогу Динамо над Шахтарем
Фахівець оцінив гру своїх підопічних
близько 2 годин тому
Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський прокоментував перемогу над донецьким Шахтарем (2:1) в 1/8 фіналу Кубку України.
«Безумовно, приємно виграти у кубковій зустрічі з нашим принциповим суперником. Але ми чудово розуміємо, що це проміжний результат, і нам потрібно бути спокійнішим і тоді, коли результат не такий, як ми хочемо, і тоді, коли перемагаємо. Хлопцям подякував за другий тайм, а в першому ми з надто великою повагою поставилися до Шахтаря.
Другий тайм – інша річ. Потрібно бути сміливішими, але успіх потрібно заслужити своєю роботою та розумними діями. Свою фортуну потрібно заслужити. Своїми діями у другому таймі, нашою роботою ми цього заслужили. Я цим задоволений», – сказав Шовковський у коментарі для УПЛ-ТБ.
30 жовтня відбудуться два завершальні поєдинки 1/8 фіналу Кубка України.
12:00. Агротех – Фенікс-Маріуполь
17:00. Металіст 1925 – Агробізнес