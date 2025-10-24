Головний тренер Динамо Олександр Шовковський підбив підсумки матчу 2 туру Ліги конференцій проти Самсунспора (0:3). Його слова наводить пресслужба клубу.

Давайте будемо відвертими: хто б що не говорив, а ситуація, яка склалася у нас в країні, накладає свій відбиток на багато чого. Я перестав про це говорити, тому що й так нас багато критикують за те, що ми перекладаємо наші невдачі на те, що відбувається в Україні. Але відверто кажучи, це не можна пропустити повз увагу чи не дивитися на це. До нас не хочуть їхати гравці, які можуть підсилити команду або вимагають якісь шалені та нереальні в наших реаліях зарплати.

Дуже непросто бути конкурентоспроможними, розраховуючи лише на свою Академію. Коли у 2022 році почалася війна, багато хлопців з нашої ДЮФШ залишили територію України й зараз успішно грають в Іспанії, Італії Німеччині та інших країнах. Це ті гравці, які мали підсилювати «Динамо» та бути в основній команді. Сьогодні ситуація дуже непроста не лише для футболу, а й для всієї країни. Це очевидні моменти, але я перестав про них говорити, бо вже усім набридло. Тому я намагаюся говорити безпосередньо про якість гри, - сказав Шовковський.