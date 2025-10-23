Герреро, Рубчинський та Буяльський. Шовковський назвав стартовий склад Динамо на матч із Самсунспором
Поєдинок незабаром розпочнеться
близько 1 години тому
Фото - ФК Динамо
Сьогодні пройде матч другого туру основного етапу Ліги конференцій Самсунспор – Динамо.
Головний тренер київської команди Олександр Шовковський визначився зі стартовим складом біло-синіх.
Динамо: Нещерет, Вівчаренко, Попов, Волошин, Рубчинський, Шола, Караваєв, Буяльський, Герреро, Тіаре, Михайленко.
Поєдинок Самсунспора і Динамо розпочнеться 23 жовтня о 22:00 за Києвом.
