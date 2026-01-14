Штутгарт та Боруссія здобули важливі перемоги на Englische Woche. ВІдео
Огляд 17 туру
близько 1 години тому
Фото - Боруссія Д
Початок 2026 року подарував шанувальникам німецького футболу тур посеред тижня, який іменують Englische Woche (англійський тиждень, - переклад).
В рамках 17 туру Бундесліги відбулись три поєдинки з чотирьох.
Через негоду, яка накрила Німеччину, Гамбург не зміг зіграти з Баєром.
Бундесліга. 17 тур
Боруссія Д - Вердер 3:0
Голи: Шлоттербек, 11, Забітцер, 76, Гірассі, 83
Штутгарт - Айнтрахт 3:2
Голи: Демірович, 27, Ундав, 35, Нарті, 87 - Крістенсен, 5, Амаймуні, 80
Майнц - Гайденгайм 2:1
Голи: Відмер, 30, Амірі, 49 - Шіммер, 60