Олександр Сукманський

Програму 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 завершить поєдинок між збірними Швейцарії та Колумбії, який відбудеться у Ванкувері. Обидві команди спробують здобути путівку до чвертьфіналу світової першості.

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Швейцарія підійшла до цієї стадії після впевненої перемоги над Алжиром з рахунком 2:0. Цей успіх став для команди першою серією з трьох поспіль перемог на чемпіонатах світу. Крім того, швейцарці вперше з 1938 року виграли матч плей-оф мундіалю.

Безпрограшна серія команди Мурата Якіна налічує сім матчів, у яких вона здобула чотири перемоги та тричі зіграла внічию. В усіх цих зустрічах збірна не пропускала голів до 50-ї хвилини.

Колумбія, своєю чергою, у попередньому раунді мінімально переграла Гану — 1:0. Ця перемога стала першою для команди у матчах плей-оф чемпіонату світу, а також дозволила втретє поспіль зберегти свої ворота недоторканими на турнірі.

Водночас колумбійці активно діють в атаці. У трьох останніх матчах вони завдали понад 20 ударів по воротах суперників, однак середній показник очікуваних голів (xG) одного удару залишається одним із найнижчих серед учасників 1/8 фіналу.

Історія очних зустрічей говорить на користь Колумбії. Команда програла лише один із чотирьох матчів проти Швейцарії, здобувши дві перемоги та один раз зігравши внічию. На чемпіонаті світу 1994 року колумбійці перемогли з рахунком 2:0.

Водночас у 2026 році вони ще не виграли жодного матчу проти європейських збірних — одна нічия та дві поразки.

У складі Швейцарії одним із головних героїв турніру є Йохан Манзамбі, який уже набрав п'ять результативних дій — три голи та дві результативні передачі. У Колумбії варто відзначити Джона Аріаса, який забив три м'ячі в останніх п'яти матчах національної команди.

Перед грою Швейцарія має кадрові питання щодо участі Луки Жаке та Деніса Закарії. У Колумбії під сумнівом залишається Джон Кордоба, який достроково залишив поле у попередньому матчі через ушкодження.

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Експерти GGBET оцінюють шанси команд у матчі Швейцарія — Колумбія так: коефіцієнт на перемогу швейцарців — 3.65, на перемогу колумбійців — 2.27. Хто вийде сильнішим — обирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

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