Павло Василенко

Збірна Швейцарії впевнено вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату світу, обігравши Алжир із рахунком 2:0 у Ванкувері. Команда Мурата Якіна провела тактично бездоганний матч, повністю контролюючи перебіг подій на полі від першої до останньої хвилини.

Швейцарці свідомо віддали супернику м'яч і зробили ставку на організовану оборону та швидкі контратаки. Така тактика спрацювала вже на 11-й хвилині. Йоган Манзамбі здійснив чудовий прохід правим флангом і виконав гострий простріл у штрафний майданчик, де Брель Емболо бездоганно завершив атаку, відкривши рахунок.

Алжир більше володів м'ячем, але його атакам бракувало гостроти та завершення. Натомість Швейцарія терпляче чекала на свої можливості й фактично зняла всі питання про переможця одразу після перерви.

На 46-й хвилині швейцарці відібрали м'яч завдяки високому пресингу, Рубін Варгас виконав подачу, а Дан Ндой точним ударом із межі штрафного майданчика подвоїв перевагу своєї команди — 2:0.

Алжирці намагалися повернутися в гру, але удар Ріяда Мареза на 49-й хвилині заблокували захисники. Наприкінці зустрічі Швейцарія могла зробити рахунок розгромним, однак воротар Лука Зідан врятував свою команду після удару Фабіана Рідера.

У підсумку швейцарці без зайвих нервів довели матч до перемоги та вийшли до наступного раунду, де зустрінуться з переможцем пари Колумбія – Гана.

Чемпіонат світу-2026, 1/16 фіналу

Швейцарія – Алжир – 2:0

Голи: Емболо, 11, Ндой, 46.