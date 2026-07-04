Павло Василенко

Збірна Колумбії стала черговим учасником 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026, здолавши Гану з мінімальним рахунком 1:0 у напруженому матчі в Канзас-Сіті. Долю зустрічі вирішив швидкий гол Джона Аріаса, після якого південноамериканці продемонстрували зрілий і дисциплінований футбол.

Гана сміливо розпочала поєдинок і вже на першій хвилині могла відкривати рахунок, але удар Томаса Партея пройшов поруч зі стійкою. Незабаром Колумбія перехопила ініціативу, хоча вже на старті втратила через травму Джона Кордобу, якого замінив Луїс Хав'єр Суарес.

Саме він став співавтором переможного голу. На 14-й хвилині Суарес виконав гострий простріл, а Джон Аріас ударом з льоту не залишив шансів Лоуренсу Аті Зігі – 1:0.

До перерви колумбійці мали ще кілька нагод збільшити перевагу, але воротар Гани видав блискучий матч. Після відпочинку гра стала жорсткішою, а африканці так і не знайшли способу зламати добре організовану оборону суперника. Найкращий шанс зрівняти рахунок мав Партея на 69-й хвилині, однак м'яч знову пролетів поруч із воротами.

Попри серію фантастичних сейвів Зігі, які врятували Гану від більшої поразки, його команда так і не змогла уникнути вильоту. Колумбія впевнено втримала мінімальну перевагу та вийшла до 1/8 фіналу, де зустрінеться зі збірною Швейцарії.

ЧС-2026, 1/16 фіналу

Колумбія – Гана – 1:0

Гол: Аріас, 14.