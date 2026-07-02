Олександр Сукманський

Для збірної Швейцарії матч 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Алжиру може стати шансом перервати серію, яка триває вже 88 років. Востаннє швейцарці проходили стадію плейоф мундіалю ще у 1938 році. Гра відбудеться 3 липня і розпочнеться о 6:00.

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Команда вийшла до плейоф з першого місця у групі B, набравши сім очок після двох перемог і однієї нічиєї. У заключних турах швейцарці обіграли Боснію і Герцеговину та Канаду, а тепер мають можливість вперше у своїй історії здобути три поспіль перемоги на чемпіонаті світу.

З початку 2025 року збірна Швейцарії програла лише один матч. За цей період команда здобула десять перемог і шість разів зіграла внічию, що дозволяє їй підходити до плейоф у хорошій формі.

Алжир міг отримати інший турнірний шлях, якби не нічия 3:3 з Австрією в останньому турі групового етапу. Вирішальний м'яч був пропущений уже в компенсований час, а після гри з'явилися припущення щодо можливого договірного характеру зустрічі. Втім, ФІФА не стала відкривати розслідування, тож алжирська команда зосередилася на виступі в плейоф.

Для Алжиру це лише другий вихід до стадії плейоф чемпіонату світу. Попередня спроба завершилася вильотом уже в першому раунді, а статистика матчів проти європейських збірних також не додає оптимізму. Алжир не перемагає представників Європи на чемпіонатах світу вже дев'ять матчів поспіль – чотири нічиї та п'ять поразок.

Майбутня зустріч стане першим офіційним матчем між Швейцарією та Алжиром. Два попередні товариські поєдинки завершилися перемогами швейцарців, які також виграли обидва свої матчі проти африканських команд на чемпіонатах світу.

У складі Швейцарії варто відзначити Рубена Варгаса, який уже забив два м'ячі на нинішньому мундіалі. У шести з восьми останніх матчів, де він відзначався за національну команду, саме його гол відкривав рахунок.

Лідер Алжиру Ріяд Марез після дубля у ворота Австрії перебуває за один результативний бал від одноосібного рекорду збірної за кількістю гольових дій на одному чемпіонаті світу.

Очікується, що до складу Швейцарії повернеться Міро Мугайм, тоді як участь нападника Алжиру Мохамеда Амури залишається під питанням – він пропустив два попередні матчі.

Статистика свідчить, що матчі Швейцарії у плейоф великих турнірів часто виходять максимально напруженими: п'ять з дев'яти останніх таких зустрічей завершувалися серією пенальті.

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Експерти GGBET оцінюють шанси команд у матчі Швейцарія — Алжир так: коефіцієнт на перемогу швейцарців — 1.95, на перемогу алжирців — 4.61. Хто вийде сильнішим — обирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

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