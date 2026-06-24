Олександр Сукманський

У заключному турі групи B чемпіонату світу-2026 збірні Швейцарії та Канади зустрінуться у Ванкувері. Обидві команди вже мають чудові шанси на вихід до плейоф і фактично перебувають за крок від наступного раунду турніру.

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Після нічиєї з Катаром у першому турі Швейцарія впевнено реабілітувалася, розгромивши Боснію і Герцеговину з рахунком 4:1. Вперше з 1994 року швейцарці забили чотири м'ячі в одному матчі чемпіонату світу.

Команда Мурата Якіна продовжує боротьбу за четвертий поспіль вихід до стадії плейоф мундіалю. Наразі швейцарці мають чотири очки та посідають друге місце в групі. Цього, найімовірніше, буде достатньо для виходу до наступного раунду незалежно від результату майбутнього матчу, а для фінішу в топ-2 потрібен лише надзвичайно несприятливий розвиток подій.

Додаткового оптимізму Швейцарії додає статистика великих турнірів: команда програла лише два з останніх 18 матчів групового етапу чемпіонатів світу та Європи, здобувши вісім перемог і вісім нічиїх.

Для Канади нинішній турнір також може стати історичним. Після нічиєї з Боснією і Герцеговиною канадці розгромили Катар з рахунком 6:0 та очолили групу з чотирма очками.

Канада вперше в історії зберегла свої ворота недоторканними на чемпіонаті світу, а також стала першою збірною з регіону КОНКАКАФ, яка забила п'ять або більше м'ячів в одному матчі мундіалю.

Команда Джессі Марша не програє вже десять матчів поспіль, здобувши чотири перемоги та шість разів зігравши внічию. Для збереження першого місця в групі канадцям достатньо уникнути поразки. У такому разі вони зможуть провести потенційні матчі плейоф на знайомому стадіоні у Ванкувері.

Єдина попередня зустріч між командами завершилася перемогою Канади з рахунком 3:1 у товариському матчі в травні 2002 року. Цікаво, що в тому поєдинку за збірну Швейцарії виступав нинішній головний тренер команди Мурат Якін.

Серед статистичних тенденцій варто відзначити, що в семи з останніх восьми матчів Швейцарії забивали обидві команди. Також швейцарці пропускали рівно один м'яч у шести з останніх восьми поєдинків.

Водночас десять із дванадцяти останніх матчів Канади завершилися з тоталом менше 2,5 гола, а в шести з останніх семи зустрічей команди голи забивалися після 60-ї хвилини.

Серед футболістів, за якими варто стежити, — Йохан Манзамбі, який вийшов на заміну та оформив дубль у матчі проти Боснії і Герцеговини. Чотири з п'яти його голів за збірну були забиті після 70-ї хвилини.

У складі Канади одним із ключових гравців залишається Натан Саліба, який уже має чотири результативні дії на турнірі — три голи та одну результативну передачу. Три з них були оформлені у другому таймі.

Швейцарія може залишитися без захисника Міро Муайма через проблеми з литковим м'язом. У Канади під питанням участь Альфі Джонса, тоді як для Ісмаеля Коне чемпіонат світу вже завершився через важку травму, отриману в матчі з Катаром.

З огляду на турнірне становище команд, яким не потрібно будь-що ризикувати, нічийний результат у першому таймі виглядає цілком ймовірним сценарієм.

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Експерти GGBET оцінюють шанси команд у матчі Швейцарія — Канада так: коефіцієнт на перемогу Швейцарії — 2.38, на перемогу Канади — 3.35. Хто вийде сильнішим — обирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

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