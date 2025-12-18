Сергій Разумовський

У шостому турі загального етапу Ліги конференцій київське Лозанна вдома сенсаційно обіграла Фіорентину з рахунком 1:0

Єдиний гол у зустрічі було забито на 59-й хвилині – відзначився Сігура, принісши швейцарцям мінімальну, але надзвичайно цінну перемогу. Попри те, що Фіорентина трохи більше контролювала м’яч, саме Лозанна виглядала гостріше біля чужих воріт і частіше загрожувала ударами.

Господарі завдали 17 пострілів проти 10 у фаворита. Це підтверджує й статистика очікуваних голів – 1.41 xG у Лозанни проти 0.49 у Фіорентини, тож перемога господарів виглядає закономірною за перебігом подій.

До вашої уваги огляд матчу.

Лозанна набрала 11 очок у турнірній таблиці та посіла підсумкове дев'яте місце. Фіорентина (8) фінішувала 15-ю. Обидві команді зіграють у плей-оф Ліги конференцій.

Ліга конференцій. Загальний етап, шостий тур

Лозанна – Фіорентина 1:0

Гол: Сігура, 59