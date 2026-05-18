Швидкий дубль! Миколенко знову стане батьком
Стало відомо про майбутнє поповнення у родині захисника збірної України
32 хвилини тому
Захисник Евертона та національної збірної України Віталій Миколенко незабаром вдруге стане батьком. Радісною новиною футболіст поділився разом зі своєю дружиною Вікторією на своїх сторінках в Instagram.
Подружжя опублікувало спільне фото та повідомило, що очікує на поповнення в родині. У підписі до публікації пара коротко, але емоційно звернулася до майбутньої дитини.
+1 у родині Миколенків. Ми чекаємо на тебе.
Для родини це буде вже друга дитина. Вперше батьками Миколенки стали взимку 2025 року. Тоді футболіст також ділився радісними емоціями з підписниками та отримав багато привітань від партнерів по команді, друзів і вболівальників.
Наразі Віталій Миколенко продовжує виступати за Евертон в англійській Прем’єр-лізі та залишається одним із ключових футболістів збірної України. Нещодавно оборонець отримав виклик від нового наставника синьо-жовтих Андреа Мальдери.