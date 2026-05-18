Сергій Разумовський

Захисник Евертона та національної збірної України Віталій Миколенко незабаром вдруге стане батьком. Радісною новиною футболіст поділився разом зі своєю дружиною Вікторією на своїх сторінках в Instagram.

Подружжя опублікувало спільне фото та повідомило, що очікує на поповнення в родині. У підписі до публікації пара коротко, але емоційно звернулася до майбутньої дитини.

+1 у родині Миколенків. Ми чекаємо на тебе. Родина Миколенків

Для родини це буде вже друга дитина. Вперше батьками Миколенки стали взимку 2025 року. Тоді футболіст також ділився радісними емоціями з підписниками та отримав багато привітань від партнерів по команді, друзів і вболівальників.

Наразі Віталій Миколенко продовжує виступати за Евертон в англійській Прем’єр-лізі та залишається одним із ключових футболістів збірної України. Нещодавно оборонець отримав виклик від нового наставника синьо-жовтих Андреа Мальдери.