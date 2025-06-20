Новий головний тренер Буковини Сергій Шищенко зізнався, що отримував пропозицію очолити Олександрію. Слова фахівця передає пресслужба чернівецького клубу.

Так, це правда. Ми спілкувалися з представниками «Олександрії», від них була пропозиція очолити команду. Мені зателефонували і сказали, що хочуть бачити мене на посаді головного тренера «Олександрії». Але я обрав «Буковину», тому що розумів, що це амбітний проєкт, амбітний клуб, який ставить перед собою найвищі завдання.

«Буковина» – близька для мене команда, адже я вже очолював «жовто-чорних», це була моя перша серйозна тренерська робота саме з дорослою командою. Тим паче, у «Буковині» є багато знайомих мені людей, з якими я працював ще дев’ять років тому. У нас склалися дуже класні відносини, і це теж вплинуло на моє рішення переїхати до Чернівців.