Нещодавно нападник турецького Трабзонспору Данило Сікан офіційно завершив свій виступ за клуб і продовжив кар'єру у бельгійському Андерлехті.

Сьогодні український форвард вперше попрацював із новою командою, познайомився з партнерами та взяв участь у тренувальному занятті. Головний тренер Андерлехта Беснік Хасі позитивно оцінив фізичну готовність Сікана, не виключивши його появи на полі вже у найближчому матчі.

Більше того, наставник бельгійського гранда провів порівняння 24-річного нападника з іншим українцем, який раніше захищав кольори клубу. Йдеться про Олега Ящука, який виступав за Андерлехт у період з 1996 по 2006 рік і відзначився 43 голами у 169 поєдинках.