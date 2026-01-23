Тренер Андерлехта оцінив фізичну форму Сікана після першого тренування
Українець гарно проявив себе
Нещодавно нападник турецького Трабзонспору Данило Сікан офіційно завершив свій виступ за клуб і продовжив кар'єру у бельгійському Андерлехті.
Сьогодні український форвард вперше попрацював із новою командою, познайомився з партнерами та взяв участь у тренувальному занятті. Головний тренер Андерлехта Беснік Хасі позитивно оцінив фізичну готовність Сікана, не виключивши його появи на полі вже у найближчому матчі.
Більше того, наставник бельгійського гранда провів порівняння 24-річного нападника з іншим українцем, який раніше захищав кольори клубу. Йдеться про Олега Ящука, який виступав за Андерлехт у період з 1996 по 2006 рік і відзначився 43 голами у 169 поєдинках.
«Сікан тренувався у п'ятницю з командою. Фізично він готовий. Це було його перше тренування з командою. Він нападник, який грає, бере участь у грі. Він добре комбінує і знає, як вриватися за спини захисників.
Він трохи нагадує мені Ящука. Зокрема, в плані ігрового інтелекту і рухів. Сікан вищий і більш вибуховий, ніж Олег. Якщо він такий же хороший, як мій експартнер, то це дуже хороша новина. Олег був найкращим. Його гальмували численні травми. Сікан і Ящук навіть мають схожі риси обличчя», — сказав Хасі для DH Les Sports+.
