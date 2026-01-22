Зінедін Зідан, якого називають головним кандидатом на можливе повернення до мадридського Реалу, висунув власні спортивні вимоги для початку роботи, інформує El Nacional.

Однією з ключових умов французького фахівця є прощання з Джудом Беллінгемом. Визнаючи високий рівень англійця, Зідан вважає, що той не задає потрібний ритм грі і не виконує роль повноцінного організатора в центрі поля, що є вкрай важливим для команди, націленої на домінування в Європі.

Продаж півзахисника, на думку тренера, дозволить клубу отримати серйозні фінансові ресурси та знизити навантаження на зарплатний фонд, що відкриє можливості для точкового посилення. Серед пріоритетів Зідана є хавбек Вітінья, здатний диригувати грою, а також центральний захисник Ібрагіма Конате, який має додати надійності обороні.

У керівництві розуміють, що подібний план має певні ризики, проте Зідан наполягає на своїй позиції і вимагає повного впливу на спортивну політику клубу.

