Сікан нагадав про себе дублем в матчі за Андерлехт
Данило набрав форму після травми
близько 1 години тому
Данило Сікан / Фото - Андерлехт
Український нападник Андерлехта Данило Сікан став одним з героїв поєдинку Про-ліги проти Сент-Трюйдена (3:1).
25-річний футболіст оформив свої дебютні голи у складі бельгійського гранда, які допомогли його команді гарантувати собі участь у кваліфікації Ліги Європи.
Про-ліга. Чемпіонський плей-офф. 9 тур
Андерлехт – Сінт-Трейден 3:1.
Голи: Сікан, 20, 45+2, Бертаччіні, 90+2 - Сіссако, 77
Після зміни клубу на рахунку Сікана 10 матчів, 2 голи плюс асист.
Андерлехт перед останнім туром посідає четверте місце місце в турнірній таблиці Про-ліги, набравши 33 бали.
