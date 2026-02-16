Андерлехт в 25 турі Про-ліги поділив очки з Ла-Лув'єром. Матч завершився з рахунком 0:0.

Фанати команди з передмістя Брюсселя недовго насолоджувались перемогою в кубку проти Антверпена. Після домашнього матчу проти Ла-Лув'єра вони знову почули свист від власних уболівальників.

Андерлехт вже два місяці не знає перемог в чемпіонаті. Серія тепер налічує сім матчів.

Український нападник Андерлехта Данило Сікан вийшов на поле на 83-й хвилині.

Про-ліга. 25 тур

Андерлехт - Ла-Лув'єр 0:0