Павло Василенко

Український нападник Данило Сікан, який виступає у турецькому клубі Трабзонспор, може перебратися до Німеччини. У послугах форварда зацікавився Гамбург, який наразі виступає у Бундеслізі.

Про це повідомляє портал Karadeniz Gazetesi зазначаючи, що німецький клуб уже звернувся до гравця через посередників та зацікавлений у його повноцінному трансфері.

У нинішньому сезоні в дев'яти зіграних матчах Данило провів усього 112 хвилин на полі: один забитий гол та результативна передача.

Контракт українця з Трабзонспором розрахований до 30 червня 2029 року.