Український форвард Трабзонспора Данило Сікан потрапив до сфери інтересів одразу двох клубів.

За інформацією Kuzey Ekspres, 23-річним гравцем цікавиться не лише його колишній клуб донецький Шахтар, а й бельгійський Андерлехт.

Представників бельгійського гранда вразили виступи Сікана за Шахтар у матчах Ліги чемпіонів. У клубі впевнені, що українець зможе посилити лінію атаки та швидко адаптуватися до чемпіонату Бельгії.

Шахтар, у свою чергу, розглядає можливість повернення нападника, який уже має досвід виступів за донецьку команду. Остаточне рішення щодо його майбутнього очікується після закінчення осінньої частини сезону.